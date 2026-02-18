Cuore bruciato parla l' avvocato | L' ultima speranza è la Lettonia

L’avvocato Francesco Petruzzi ha spiegato che il bambino di Nola, colpito da un grave danno al cuore, aspetta una soluzione. La causa del problema è un trapianto fallito, che ha lasciato il cuore del bambino in condizioni critiche. La famiglia spera ora in una terapia alternativa e in un possibile intervento in Lettonia, l’unica speranza concreta al momento. Il legale sottolinea come ogni giorno possa fare la differenza per il piccolo, che si trova in ospedale in attesa di risposte. La strada resta tutta da percorrere.

La “flebilissima speranza è che possa emergere una terapia alternativa per poter riportare il bambino in parametri tali da poter essere nuovamente trapiantabile”, dice l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di Nola che ha subito un trapianto di cuore danneggiato. "Ci sono giorni di buio - prosegue, sempre a 4 di Sera - Questo pool, questo team allargato, perché farlo a 60 giorni e non prendere in considerazione delle cure alternative, delle soluzioni alternative un mese fa, 40 giorni fa, 50 giorni fa, quando sicuramente le condizioni erano più stabili e permettevano la trapiantabilità anche di un cuore meccanico?".🔗 Leggi su Napolitoday.it

