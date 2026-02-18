Cuore bruciato l’organo per il bimbo inviato all’ospedale in un box delle bibite
Il cuore del bambino si è danneggiato perché i medici hanno inviato l’organo in ospedale in un contenitore di bibite. A Napoli, le forze dell’ordine spiegano che il frigorifero usato non rispettava le norme di sicurezza. Il bambino, che si trova in condizioni critiche, è stato trasferito in ospedale e oggi si decideranno i trattamenti necessari.
Il piccolo «guerriero» continua a combattere da quel lettino del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, dove si trova ricoverato da oltre 50 giorni a causa del trapianto di un «cuore bruciato». Anche mamma Patrizia lotta strenuamente affinché il suo piccolo, di 2 anni, possa presto tornare a casa. Nella giornata di ieri sono stati tanti gli aggiornamenti sul caso del «trapianto sbagliato»: dalle condizioni di salute del bimbo al vertice di oggi sulla possibilità di sottoporlo a un nuovo trapianto; dalle indagini sul contenitore usato per trasportare l'organo all'arrivo degli ispettori del ministero della Salute.
