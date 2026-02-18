Cuore bruciato gli esperti escludono un secondo intervento per il bimbo di due anni

Gli esperti hanno escluso un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo, ricoverato da quasi due mesi all’ospedale Monaldi di Napoli. La decisione deriva dai problemi riscontrati nel trasporto del cuore, che potrebbero aver compromesso la riuscita del primo trapianto. Il piccolo si trova in condizioni critiche e la sua famiglia spera in una nuova possibilità di cura. La situazione resta delicata e l’ospedale monitorerà attentamente la sua evoluzione. La speranza ora si concentra sulle prossime settimane.

Si spegne la speranza di un nuovo cuore per il bambino di due anni e mezzo ricoverato da quasi due mesi all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto andato male, presumibilmente a causa di errori nel trasporto dell'organo. Il comitato di specialisti convocato nella struttura partenopea ha espresso un parere netto: le condizioni cliniche del piccolo non consentono di affrontare un secondo intervento. La decisione è maturata al termine di un confronto collegiale che ha coinvolto medici provenienti dai principali centri italiani specializzati in cardiochirurgia pediatrica. Una valutazione condivisa, fondata sugli ultimi esami strumentali e sulle condizioni generali del bambino, che ha portato la Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli a informare il Centro Nazionale Trapianti e, contestualmente, la famiglia.