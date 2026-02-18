Cultura | Camera approva Pdl su insequestrabilità opere estere

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge che tutela le opere d’arte provenienti da Stati esteri. La legge, passata con 138 voti favorevoli, mira a garantire l’insequestrabilità delle opere durante le esposizioni temporanee in Italia. La proposta nasce dalla necessità di proteggere i capolavori prestate da musei e istituzioni straniere, spesso soggetti a rischi legali o politici. Ora, il testo passerà al Senato per la discussione definitiva. La prossima fase riguarda l’attuazione concreta delle nuove norme.

Roma, 18 feb (Adnkronos) - L'aula della Camera ha provato, con 138 sì, 85 no e 3 astenuti, la proposta di legge 'Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico'. Il testo passa al Senato.

