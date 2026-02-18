Cultura | Camera approva Pdl su insequestrabilità opere estere
Il Parlamento ha approvato il disegno di legge che tutela le opere d’arte provenienti da Stati esteri. La legge, passata con 138 voti favorevoli, mira a garantire l’insequestrabilità delle opere durante le esposizioni temporanee in Italia. La proposta nasce dalla necessità di proteggere i capolavori prestate da musei e istituzioni straniere, spesso soggetti a rischi legali o politici. Ora, il testo passerà al Senato per la discussione definitiva. La prossima fase riguarda l’attuazione concreta delle nuove norme.
Roma, 18 feb (Adnkronos) - L'aula della Camera ha provato, con 138 sì, 85 no e 3 astenuti, la proposta di legge 'Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico'. Il testo passa al Senato. Video choc, un altro ladro di bambini. Ghanese fermato e arrestato a Caivano . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Fisco: sì unanime della Camera a Pdl su Imu italiani all'estero
Bertinoro approva il bilancio, pressione fiscale invariata e investimenti su opere e serviziIl consiglio comunale di Bertinoro ha approvato il bilancio di previsione 2026 e il Documento di Programmazione triennale, rispettando i termini di legge.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cultura, settimana alla Camera: prosegue esame Milleproroghe e pdl Art bonus; Camera, pdl su credito d’imposta per la cultura: emendamento M5S esclude il gioco d’azzardo; FDI - FRATELLI D'ITALIA: TURISMO. AMORESE (FDI): CON PDL SU CAMMINI D’ITALIA PROMUOVIAMO TERRITORI E IDENTITÀ.
Cultura: Camera approva Pdl su insequestrabilità opere estereRoma, 18 feb (Adnkronos) - L'aula della Camera ha provato, con 138 sì, 85 no e 3 astenuti, la proposta di legge 'Disposizioni in materia di ... iltempo.it
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CULTURA, ROSSELLO PRESENTA PDL PER RAFFORZARE GLI SPONSOR PRIVATI. MENO BUROCRAZIA, PIÙ RISORSE PER RESTAURI E MANUTENZIONE ...Cultura, Rossello presenta pdl per rafforzare gli sponsor privati. Meno burocrazia, più risorse per restauri e manutenzione del patrimonio pubblico ... agenziagiornalisticaopinione.it
Il convegno "La sicurezza stradale è cultura. infrastrutture, veicoli, innovazione e responsabilità sociale". Saluto del Vicepresidente della Camera, @fabiorampelli. Segui la diretta: bit.ly/Evento180226_ #OpenCamera x.com
NUOVO EVENTO DEL CENTRO DI CULTURA "G. LAZZATI" CON L'UNIVERSITÀ E LA CAMERA DI COMMERCIO Il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G.Lazzati” Aps Ets Taranto continua, in piena sintonia con il Dipartimento Jonico UNIBA e la Camera di com facebook