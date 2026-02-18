Cucina | ventenne triestino conquista l' argento ai campionati italiani

Massimiliano Godina, giovane triestino di 20 anni, ha ottenuto il secondo posto ai Campionati Italiani di Cucina. La sua vittoria deriva dalla preparazione meticolosa e dalla passione per i piatti tradizionali. Durante la competizione, ha presentato un menù innovativo che ha sorpreso la giuria. La gara si è svolta a Roma, dove i partecipanti hanno affrontato sfide di creatività e tecnica. La performance di Godina ha attirato l’attenzione di diversi chef professionisti presenti alla manifestazione. La sua conquista dimostra come la dedizione possa portare a risultati importanti.

Il giovane cuoco Massimiliano Godina è stato premiato nella categoria K1 junior con un filetto di rombo alla Wellington, in uno degli appuntamenti più importanti della Federazione Italiana Cuochi Il giovane cuoco triestino Massimiliano Godina porta a casa un meritato argento ai Campionati della Cucina Italiana, uno degli appuntamenti più importanti della Federazione Italiana Cuochi. Il cuoco, appena ventenne, ha ottenuto il risultato nella categoria K1 junior con un filetto di rombo alla Wellington con il suo fondo, accompagnato da crema di patate, porro ed erba cipollina, insalatina di stagione, sfere di pera caramellata, zabaione salato, gelée alla malvasia rosa e lampone liofilizzato.