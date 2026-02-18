Csm Mattarella presiede seduta Plenum

Il presidente Sergio Mattarella ha presieduto oggi il meeting del Consiglio superiore della magistratura. La seduta si è svolta nel palazzo del Quirinale, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla giustizia italiana. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi riguardanti le nomine e le riforme del settore.