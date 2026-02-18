Csm Mattarella presiede seduta Plenum
Il presidente Sergio Mattarella ha presieduto oggi il meeting del Consiglio superiore della magistratura. La seduta si è svolta nel palazzo del Quirinale, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla giustizia italiana. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi riguardanti le nomine e le riforme del settore.
(Adnkronos) – Il Plenum del Csm di oggi, a quanto si apprende, sarà presieduto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Possibile, anche se mancano conferme ufficiali, che il presidente della Repubblica intervenga in apertura della seduta a Palazzo Bachelet.
Mattarella: Csm garantisca trasparenza e neutralità
Argomenti discussi: Il sistema delle correnti è clientelare. La vera battaglia è liberare la magistratura dalla dittatura interna; Riforma Giustizia, appello di Bolognetti al Presidente Mattarella: le parole di Gratteri vanno con urgenza stigmatizzate.
Al Consiglio Superiore della Magistratura c'è «un 'sistema paramafioso'» dice Carlo #Nordio, il ministro della Giustizia italiano. Un ministro vergognoso, aggiungerei. Primo, perché il Presidente del #Csm è il Capo dello Stato, Sergio #Mattarella. E accostare, s x.com