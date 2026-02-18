Crozza-Mattarella spegne la lite tra Nordio e Gratteri | Ora al governo metto la Brignone – Il video
Crozza ha preso le difese di Mattarella dopo le polemiche tra Nordio e Gratteri, annunciando con tono scherzoso che ora al governo inserirà la campionessa di sci alpino Brignone. Durante la sua trasmissione, ha mostrato un video in cui immaginava un nuovo incarico per la ministra dello Sport, suscitando il sorriso degli spettatori. Questo intervento ha attirato l’attenzione di molti, riaccendendo i dibattiti sulle tensioni politiche recenti.
Si riaccendono i riflettori su Fratelli di Crozza, il one man show che nell’ultima stagione si è confermato tra i programmi più seguiti del venerdì sera. Per scaldare i motori in vista della ripartenza, Maurizio Crozza propone un inedito trio di imitazioni: nella clip di lancio diffusa nelle scorse ore veste i panni del magistrato Nicola Gratteri, del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo sketch, Nordio accusa un Csm popolato da «paramafiosi», Gratteri risponde con un secco «paraministro». A riportare tutti sulla terra ci pensa Mattarella, che con aplomb quirinalizio invita ad abbassare i toni.🔗 Leggi su Open.online
