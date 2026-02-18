Crozza-Mattarella spegne la lite tra Nordio e Gratteri | Ora al governo metto la Brignone – Il video

Crozza ha preso le difese di Mattarella dopo le polemiche tra Nordio e Gratteri, annunciando con tono scherzoso che ora al governo inserirà la campionessa di sci alpino Brignone. Durante la sua trasmissione, ha mostrato un video in cui immaginava un nuovo incarico per la ministra dello Sport, suscitando il sorriso degli spettatori. Questo intervento ha attirato l’attenzione di molti, riaccendendo i dibattiti sulle tensioni politiche recenti.