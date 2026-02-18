Cristiana Pegoraro a New York fa conoscere San Valentino attraverso la musica

Cristiana Pegoraro ha portato la musica italiana a New York per celebrare San Valentino, il santo degli innamorati. La cantante ha partecipato a due eventi importanti, entrambi dedicati all’amore e alla festa di San Valentino. Durante le serate, ha interpretato brani che hanno emozionato il pubblico, creando un’atmosfera romantica nel cuore della Grande Mela. La sua presenza ha rafforzato il legame tra la cultura italiana e la tradizione statunitense di questa festa. La serata si è conclusa con un momento di condivisione tra gli spettatori.

Prosegue l’attività dell’artista ternana, ambasciatrice del santo nel mondo. La pianista di nuovo ospite alla maison Michael Kors. Si è esibita anche alla Columbus Citizens Foundation Due eventi dedicati al tema dell’amore, due occasioni di grande prestigio, di cui è stata protagonista a New York Cristiana Pegoraro, per ricordare la figura di San Valentino, protettore degli innamorati. La pianista ternana ha infatti proposto per il terzo anno consecutivo un suo concerto durante un evento esclusivo da Michael Kors, nello store principale della maison al Rockfeller Center, su invito dello stesso stilista, e, a pochi giorni di distanza, si è esibita nell’elegante e prestigiosa Columbus Citizens Foundation.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Cristiana Pegoraro trionfa alla Carnegie Hall di New York: una delle sale da concerto più prestigiose del mondo Cristiana Pegoraro conquista la Carnegie Hall di NY - Standing ovation, sold out, messaggi di pace Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cristiana Pegoraro, a New York, ambasciatrice di San Valentino; Cristiana Pegoraro, a New York, ambasciatrice di San Valentino; Cristiana Pegoraro a New York fa conoscere San Valentino attraverso la musica; la pianista cristiana pegoraro. Cristiana Pegoraro a New York fa conoscere S.Valentino con la musicaDue eventi dedicati al tema dell'amore di cui è stata protagonista a New York Cristiana Pegoraro, per ricordare la figura di San Valentino, protettore degli innamorati. (ANSA) ... ansa.it Terni, Cristiana Pegoraro si esibisce a New York nel nome di San Valentino: tappa nella boutique dello stilista da Michael KorsLa celebre pianista ternana Cristiana Pegoraro ha chiuso allo store della maison Michael Kors al Rockefeller center di New York il suo tour americano ‘Colors of Love’, occasione per far conoscere ... corrieredellumbria.it Cristiana Pegoraro incanta il Rockfeller Center per San Valentino facebook