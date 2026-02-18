Crisi dei conti a New York il piano diabolico di Mamdani | pronta la stangata sugli immobili

Zohran Mamdani ha annunciato un aumento delle tasse sugli immobili di New York City per coprire il deficit finanziario, causando polemiche tra residenti e commercianti. La sua decisione deriva dalla resistenza della governatrice Kathy Hochul a incrementare le imposte su aziende e contribuenti benestanti nello stato. Mamdani punta a recuperare circa 500 milioni di dollari in più dalle proprietà, introducendo tariffe più alte per appartamenti di lusso e immobili commerciali. La misura rischia di far crescere i costi di affitto e di gestione delle attività nella città.

Per il suo primo bilancio da sindaco di New York, Zohran Mamdani valuta un forte aumento delle tasse sulla proprietà immobiliari di New York City per sanare i conti della metropoli, a fronte delle resistenze della governatrice dello stato Kathy Hochul ad aumentare l'imposizione sulle aziende e sui contribuenti più ricchi. Quest'ultima - ha spiegato Mamdani - rimane la sua prima scelta ma in caso contrario il sindaco proporrà un aumento del 9,5% delle tasse sulla proprietà immobiliari, con entrate nei conti cittadini per 3,7 miliardi di dollari. Il sindaco ha anche chiesto di attingere alle riserve cittadine di 1,2 miliardi di dollari per contribuire a colmare il deficit di NYC: "Non vogliamo dover ricorrere a misure così drastiche per pareggiare il nostro bilancio", ha detto Mamdani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crisi dei conti a New York, il piano diabolico di Mamdani: pronta la stangata sugli immobili Acquisto di immobili e miglioramento dei servizi: il piano 2026-2028 dell'InpsDurante l’audizione alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sugli Enti Previdenziali, il Presidente dell’INPS Gabriele Fava e il Direttore del Patrimonio Vincenzo Damato hanno illustrato il piano 2026-2028, focalizzato sull’acquisto di immobili e il miglioramento dei servizi. Leggi anche: La Bce blocca il maxi-prestito all’Ucraina. Lo stop che mette in crisi il piano europeo sugli asset russi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Termini Imerese - Area di crisi industriale; Cividale fa i conti con la crisi dei negozi del centro storico; Ora è ufficiale: anche Steam Deck deve fare i conti con la crisi delle memorie; Crisi a Palazzo di Città: sindaca e partiti riprendono i contatti, campo largo alla resa dei conti. Corte dei Conti stronca i Consorzi bonifica. Cosa c'è dietro la crisi idrica trapaneseLa Corte dei conti siciliana boccia senza mezzi termini i Consorzi di bonifica, giudicati inadeguati nella gestione dell’acqua in Sicilia. E la provincia di Trapani è uno dei territori dove le ... tp24.it Marche. La sanità in crisi. La giunta regionale: Situazione dei conti più grave del previstoAl termine di una riunione straordinaria della giunta, è emersa la necessità di procedere a un grosso risanamento dei conti. Nel corso della seduta è stato anche dato il via libera al potenziamento ... quotidianosanita.it Il mio viaggio a New York. . Pranzo sano a New York facebook Chiude lo storico ristorante «Barbetta» di New York. L'annuncio (inatteso) dopo la morte della titolare Laura Maioglio x.com