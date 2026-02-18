Crisi climatica sfruttamento del lavoro guerre e migrazioni forzate | ' The Cost of Growth' con Greta Thunberg all' Astra

Greta Thunberg ha partecipato alla proiezione di *The Cost of Growth* a Parma, denunciando come la crescita economica abbia conseguenze concrete su ambiente, lavoro e società. Durante l’evento, ha sottolineato che le crisi climatiche, lo sfruttamento e le migrazioni forzate sono legate alle politiche di sviluppo incontrollato. La serata ha coinvolto il pubblico in una discussione diretta sulle ripercussioni di un modello che ignora i danni reali. La proiezione ha acceso una discussione sulla necessità di cambiare rotta subito.

La proiezione parmense di The Cost of Growth, il documentario con Greta Thunberg che interroga il mito della crescita infinita, non è stata solo una serata cinematografica, ma un momento di presa di coscienza collettiva. Il film, firmato da Anuna De Wever e Lena Hartog, rende visibile ciò che troppo spesso viene tenuto separato: crisi climatica, sfruttamento del lavoro, estrattivismo, guerre, migrazioni forzate, repressione dei popoli indigeni. Il filo che le lega è uno solo: un sistema economico capitalistico fondato sulla crescita continua, che per non fermarsi ha bisogno di nuove risorse, nuovi territori da sacrificare, nuovi corpi da rendere disponibili.🔗 Leggi su Parmatoday.it Clima, lavoro e diritti: in città il documentario con Greta Thunberg “The Cost of Growth”Giovedì a Ravenna si è tenuta la proiezione del documentario “The Cost of Growth” con Greta Thunberg. A Parma 'The Cost of Growth', il film con Greta Thunberg che smaschera il mito della crescita infinitaQuesta sera a Parma, al Cinema Astra, è stato proiettato il film ‘The Cost of Growth’ con Greta Thunberg. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nel mondo ci sono 887 milioni di persone a rischio povertà a causa della crisi climatica; Legge UE sul clima: filiera legno strategica per decarbonizzazione e stoccaggio CO?; La crisi climatica rende le risorse della Groenlandia sempre più appetibili; Patagonia in fiamme: crisi climatica, monocolture e tagli alla prevenzione. Quaderno ARPAT: il filo verde del Giubileo sostenibile in ToscanaA 8 secoli dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), patrono dell’ecologia e in ricordo del magistero di Papa Francesco, ARPAT ha raccolto in un Quaderno, l’esperienza toscana de Il Filo ver ... arpat.toscana.it La crisi del clima modifica i fondali del Mediterraneo minacciando l’ecosistemaUn nuovo studio rivela possibili spostamenti verso nord, migrazioni in profondità e frammentazione degli habitat marini, e richiama la necessità di una ... repubblica.it The Cost of Starting a Business in Europe Surprised facebook THE COST OF GROWTH – Proiezione e talk pubblico @CentroPecci, Sala Cinema – Prato Mercoledì 4 febbraio 2026 | dalle 20.30 Ingresso libero fino a esaurimento posti Crescita economica, estrazione incontrollata di risorse, sfruttamento del la x.com