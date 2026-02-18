Crimson Desert sfida GTA 6 | ex Rockstar vede nel gioco coreano un possibile Game of the Year a sorpresa

Un veterano di Rockstar, ex sviluppatore della serie Grand Theft Auto, ha dichiarato che Crimson Desert potrebbe diventare il “Game of the Year” nel 2026. La motivazione è la qualità sorprendente del gioco coreano, che si distingue per un mondo aperto dettagliato e una grafica all’avanguardia. Durante un'intervista, ha sottolineato come Crimson Desert abbia mostrato una forte potenzialità nel catturare l’attenzione dei giocatori, anche di fronte all’attesa per GTA 6. La sua analisi si basa su alcune sessioni di prova, in cui ha apprezzato la fluidità delle meccaniche di gioco e la profondità delle quest.

Crimson Desert, Pearl Abyss promette che il gioco verrà ottimizzato il più possibile prima del lancioLa casa sudcoreana Pearl Abyss ha confermato che Crimson Desert sarà ancora ottimizzato nei prossimi mesi, anche se il gioco è ormai considerato “gold”.

