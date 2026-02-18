Crans-Montana Jessica Moretti accusata dal buttafuori Predrag Jankovic | Fece chiudere uscite di sicurezza

Jessica Moretti è accusata da Predrag Jankovic, il buttafuori coinvolto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, di aver causato la chiusura delle uscite di sicurezza. Jankovic sostiene che Moretti abbia ordinato di bloccare le porte per evitare problemi con i clienti, ma questa decisione avrebbe contribuito alla tragedia. La notte di festa si è trasformata in tragedia, con molte persone intrappolate all’interno dell’edificio. La polizia sta indagando sulle responsabilità di tutti i coinvolti in quella serata.

Strage di Crans-Montana: Predrag Jankovic, uno degli addetti alla sicurezza del locale Constellation, ha reso dichiarazioni agli inquirenti a Sion affiancato dal suo avvocato. Nell'interrogatorio ha sostenuto che la notte di Capodanno fu dato l'ordine di tenere chiuse le due uscite di sicurezza e di far entrare e uscire i clienti solo dalla porta principale, chiamando in causa Jessica Moretti. Crans-Montana, una nuova accusa per Jessica Moretti Il ruolo dei vigilantes e il "giallo" del contratto Le pressioni sull'inchiesta Crans-Montana, una nuova accusa per Jessica Moretti Predrag Jankovic, uno dei due addetti alla sicurezza presenti al Constellation nella notte di Capodanno, è stato interrogato a Sion insieme al suo avvocato, Thomas Barth.