Coutinho lascia il Vasco da Gama dopo una stagione difficile, causata da pochi minuti in campo e problemi fisici persistenti. L’attaccante brasiliano ha deciso di interrompere il suo contratto con il club, cercando nuove opportunità in Europa. La sua esperienza brasiliana si è conclusa prematuramente, lasciando molti tifosi delusi. Ora si valuta il suo prossimo passo, con alcuni club europei interessati alle sue qualità tecniche. La sua carriera potrebbe ripartire da una nuova sfida all’estero.

La breve stagione al Vasco da Gama si è chiusa in modo repentino, mettendo fine a un percorso destinato a riscrivere la carriera del trequartista brasiliano. L'accordo tra giocatore e club è stato sciolto di comune accordo e con effetto immediato, segnando un nuovo capitolo per un giocatore che continua a suscitare grande interesse sul mercato internazionale. la risoluzione contrattuale ha inciso sul destino sportivo di una delle figure più attese del panorama brasiliano degli ultimi quindici anni. l'esito della collaborazione è stato ufficializzato senza ulteriori pubblicazioni di motivazioni, confermando una chiusura interna al progetto tecnico e tattico del momento.

Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. UltimissimeCoutinho ha annunciato l’addio al Vasco da Gama, a causa di divergenze con la dirigenza.

