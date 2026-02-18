Costruiamo Gentilezza 2026 | i valori dell’essere gentili con amore

Costruiamo Gentilezza 2026 nasce dall’idea di promuovere comportamenti gentili e solidali tra le persone. L'iniziativa vuole diffondere atti di cortesia quotidiani, coinvolgendo scuole e comunità locali. Per esempio, organizza laboratori e campagne di sensibilizzazione nelle piazze più frequentate. La proposta mira a rendere più accoglienti gli spazi pubblici e a rafforzare i legami tra cittadini. In questo modo, si spera di creare un’onda di positività che coinvolga tutta Italia. Alla fine, il progetto punta a cambiare il modo di essere gentili.

Costruiamo Gentilezza è a nostro modo di vedere una delle iniziative più originali e utili nate in Italia negli ultimi anni. La sua mission fondamentale sembra essere semplice e rivoluzionaria allo stesso tempo. In poche parole, quella di diffondere pratiche di gentilezza come strumento di coesione sociale, educazione civica e crescita delle comunità. Ci sentiamo particolarmente legati a queste tematiche. Attraverso appassionanti e solidali progetti locali e una rete di “costruttori di gentilezza”, l’attivissima e dinamica associazione piemontese (Cor et Amor) promuove un modello di società più attenta, inclusiva e partecipativa. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

