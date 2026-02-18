Costa del Movimento 5 Stelle afferma che partecipare al Board di Trump danneggia l’immagine dell’ONU. La sua critica si basa sul fatto che, assumendo il ruolo di osservatori, si finisce per condividere le scelte di chi gestisce la riunione. In un’intervista, ha sottolineato come questa presenza possa compromettere la credibilità internazionale dell’organizzazione.

ROMA – “Essere osservatori non è una posizione neutra: significa sedersi al tavolo accettando la logica di chi lo ha apparecchiato. L’Italia, con questa scelta, legittima un organismo presieduto a vita da un solo uomo, dove un seggio permanente si compra con un miliardo di dollari, dove i palestinesi non hanno alcuna rappresentanza e dove lo statuto non prevede nemmeno la figura dell’osservatore. Non è un Board of Peace, è un Board dei ricchi costruito sulle macerie di Gaza”. E’ quanto dichiara il vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (foto). “Il punto politico è chiaro: partecipare a strutture parallele significa delegittimare le Nazioni Unite, l’unico organismo internazionale fondato sul principio di parità tra gli Stati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Costa (M5S): “Partecipare al Board di Trump delegittima l’Onu”

