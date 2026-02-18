Cosenza sparatoria | un indagato agli arresti domiciliari e città sotto stretta sorveglianza Indagini in corso

A Cosenza, una sparatoria avvenuta il 25 novembre ha portato all’arresto di un uomo, ora ai domiciliari, e ha fatto scattare un’ampia sorveglianza nel centro città. La polizia indaga sulla dinamica dell’episodio, che ha provocato tensione tra i residenti. Sul luogo sono stati trovati bossoli e testimonianze che suggeriscono un conflitto tra gruppi locali. La vicenda ha acceso l’attenzione delle forze dell’ordine, che continuano a lavorare per chiarire i motivi dietro questa violenta lite.

Cosenza, sparatoria e un indagato ai domiciliari: la città sotto osservazione. Cosenza è al centro di un’indagine per un episodio di violenza avvenuto lo scorso 25 novembre, quando un uomo è stato ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco. Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, mentre le indagini proseguono per accertare la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali complici. L’evento riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana e sulla diffusione di armi illegali in città. Le indagini e la misura cautelare. L’indagine, coordinata dalla Procura di Cosenza e condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale, ha portato all’emissione di un’ordinanza di arresto domiciliare con braccialetto elettronico nei confronti di un sospettato.🔗 Leggi su Ameve.eu Cosenza: violenza domestica, uomo ai domiciliari per lesioni aggravate alla moglie. Indagini in corso.Un uomo è finito ai domiciliari a Cosenza dopo aver aggredito la moglie. Leggi anche: Cuffaro torna agli arresti: l’ex governatore ai domiciliari, indagato dalla Dda per corruzione nella sanità Cosenza e Bisignano, estorsione con metodo mafioso: due arresti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sparatoria a Catania dopo lite tra vicini: 48enne ferito, arrestato 27enne · CosenzaChannel.it. Colpi d’arma da fuoco a Cosenza: indagato ai domiciliari con il braccialetto elettronicoCOSENZA I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un indagato per detenzi ... corrieredellacalabria.it Cosenza, spari in località Serra Spiga: indagato ai domiciliari con il braccialetto elettronicoIn data odierna, 18 febbraio 2026, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare degli arresti ... cosenza.gazzettadelsud.it VIOLENZA GIOVANILE, SPARATORIA AI BARETTI DI CHIAIA, ARRESTATI DUE VENTENNI facebook