Cos’è la magistratura? Risponde il giurista Gherardo Colombo | l’evento al Modernissimo
Gherardo Colombo spiega cosa sia realmente la magistratura durante un evento al Modernissimo di Bologna. La causa dell’incontro è il desiderio di chiarire il ruolo dei giudici e il funzionamento del sistema giudiziario italiano. Colombo descrive le attività quotidiane dei magistrati e il loro impegno nel garantire giustizia. L’evento attira un pubblico interessato a capire meglio come opera questa istituzione fondamentale. Durante l’incontro, vengono illustrate alcune storie di giudici e casi emblematici che illustrano il loro lavoro. La serata si conclude con domande dal pubblico.
Bologna, 18 febbraio 2026 – Che cos’è davvero la magistratura? Chi sono le donne e gli uomini che ne fanno parte, e qual è il loro ruolo all’interno dello stato? Le risposte ai quesiti contenute nel libro. A questi e altri quesiti risponde Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, saggista e scrittore, nel corso della presentazione del suo libro ‘La giustizia italiana in 10 risposte’ che si tiene oggi, dalle 18.30 alle 20.30, al cinema Modernissimo. Attraverso un percorso articolato in dieci domande, Colombo affronta i nodi centrali della giustizia italiana: dalla definizione e dalle funzioni della magistratura alla lentezza dei processi, dalla discussa separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri fino ai delicati equilibri tra trasparenza e riservatezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
