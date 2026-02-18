Gherardo Colombo spiega cosa sia realmente la magistratura durante un evento al Modernissimo di Bologna. La causa dell’incontro è il desiderio di chiarire il ruolo dei giudici e il funzionamento del sistema giudiziario italiano. Colombo descrive le attività quotidiane dei magistrati e il loro impegno nel garantire giustizia. L’evento attira un pubblico interessato a capire meglio come opera questa istituzione fondamentale. Durante l’incontro, vengono illustrate alcune storie di giudici e casi emblematici che illustrano il loro lavoro. La serata si conclude con domande dal pubblico.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Che cos’è davvero la magistratura? Chi sono le donne e gli uomini che ne fanno parte, e qual è il loro ruolo all’interno dello stato? Le risposte ai quesiti contenute nel libro. A questi e altri quesiti risponde Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, saggista e scrittore, nel corso della presentazione del suo libro ‘La giustizia italiana in 10 risposte’ che si tiene oggi, dalle 18.30 alle 20.30, al cinema Modernissimo. Attraverso un percorso articolato in dieci domande, Colombo affronta i nodi centrali della giustizia italiana: dalla definizione e dalle funzioni della magistratura alla lentezza dei processi, dalla discussa separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri fino ai delicati equilibri tra trasparenza e riservatezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cos’è la magistratura? Risponde il giurista Gherardo Colombo: l’evento al Modernissimo

Gherardo Colombo: “Voterò no al referendum sulla giustizia, la riforma serve solo a indebolire la magistratura”Gherardo Colombo annuncia che voterà no al referendum sulla giustizia.

Referendum, Gherardo Colombo: “Quando la magistratura non è indipendente, i diritti delle persone vanno chissà dove”Gherardo Colombo torna a parlare del ruolo della magistratura e dei rischi che si corrono quando questa perde indipendenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.