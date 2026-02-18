Cos’è il Mercoledì delle Ceneri il rito che tra sacro e profano segna l’inizio della Quaresima

Il Mercoledì delle Ceneri, giorno in cui milioni di persone si spostano con una croce di cenere sul volto, segna l’avvio della Quaresima. La tradizione nasce da un gesto antico che ricorda la penitenza e il cammino spirituale, e si svolge in molte chiese italiane con riti che uniscono riti religiosi e usanze popolari. Quest’anno, molte persone si sono recate in chiesa per ricevere le ceneri, spesso accompagnate da familiari e amici, in un gesto che unisce fede e cultura.

C’è un giorno nell’anno in cui milioni di fedeli escono di casa con una piccola croce di cenere disegnata sulla fronte. È il Mercoledì delle Ceneri, una delle ricorrenze più antiche del calendario cristiano, che segna l’inizio ufficiale della Quaresima, il cammino di quaranta giorni che conduce alla Pasqua. La data non è fissa: cade sempre il mercoledì che precede la prima domenica di Quaresima, e quindi varia di anno in anno. Per le Chiese cattoliche di rito romano e per molte comunità protestanti, questo giorno rappresenta un momento di penitenza, digiuno e astinenza dalle carni, un invito a rallentare, riflettere e prepararsi spiritualmente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

