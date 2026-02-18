Cos’è il Consiglio Superiore della Magistratura e perché è uno dei pilastri più importanti della Costituzione

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è stato istituito dalla Costituzione italiana nel 1958 per garantire l’indipendenza dei giudici. La sua funzione principale è di scegliere, promuovere e sanzionare i magistrati, assicurando trasparenza e imparzialità. Recentemente, il CSM ha affrontato polemiche legate a nomine e influenze politiche. Questo organismo si riunisce regolarmente a Roma, dove i membri discutono le nomine e i procedimenti disciplinari. La sua attività influisce direttamente sulla carriera dei magistrati e sulla giustizia nel paese.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati ordinari italiani, cioè dei giudici e dei pubblici ministeri che si occupano di processi civili e penali. È previsto dalla Costituzione, che ne disciplina principi e funzioni agli articoli 104-107, e ha il compito fondamentale di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato, in particolare Governo e Parlamento. Il CSM nasce nel 1907 come organo collocato presso il Ministero della Giustizia, con funzioni prevalentemente consultive e amministrative in materia di nomine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Mattarella: "Le Istituzioni rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto ieri per la prima volta in 11 anni una riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, spinto dalla volontà di rafforzare il ruolo del Csm.

