Cos’è e chi partecipa al Board of Peace che sarà inaugurato domani da Donald Trump

Donald Trump ha annunciato domani a Washington l’apertura del “Board of Peace”, un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace nel mondo. L’ex presidente ha spiegato che questa iniziativa coinvolgerà leader politici, esperti di diplomazia e rappresentanti di organizzazioni non governative. Lo scopo è creare un tavolo di confronto per risolvere crisi internazionali più rapidamente. Tra i partecipanti ci saranno anche alcuni ambasciatori di paesi in conflitto. La cerimonia di apertura si svolgerà nel suo quartier generale a Capitol Hill.

Trump Lancia il “Board of Peace”: Una Nuova Scommessa per la Diplomazia Globale. L’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump inaugurerà domani a Washington un’iniziativa inedita nel panorama internazionale: il “Board of Peace”. L’obiettivo dichiarato è promuovere la pace nel mondo, con un iniziale sulla complessa situazione di Gaza e sulla sua ricostruzione, ma con ambizioni che spaziano oltre il Medio Oriente. L’iniziativa, tuttavia, ha già suscitato un acceso dibattito e diverse nazioni hanno declinato l’invito a partecipare. Dalla Crisi di Gaza a un Progetto Globale. Il progetto del Board of Peace nasce in un contesto di profonda instabilità mediorientale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

