Cos’è Board of Peace | i Paesi che hanno aderito e quelli che hanno rifiutato

Il nome di Board of Peace è legato alla recente iniziativa internazionale che cerca di ricostruire la Striscia di Gaza, dopo i conflitti più recenti. Diversi Paesi hanno scelto di aderire, mentre altri hanno deciso di rifiutare l’idea, alimentando il dibattito sul futuro della regione. Tra le nazioni coinvolte, alcune hanno inviato aiuti e rappresentanti, mentre altre hanno espresso scetticismo o opposizione. La decisione di partecipare o meno deriva da motivazioni politiche e strategiche, che influenzano l’andamento delle trattative.

L’organismo internazionale che punta a gestire la “ricostruzione” della Striscia oltre l’ONU Il panorama diplomatico internazionale sta vivendo una trasformazione. Il panorama diplomatico internazionale sta vivendo una trasformazione radicale con la nascita del Board of Peace, l’organismo fortemente voluto da Donald Trump per “gestire” il dopoguerra a Gaza. Questa nuova entità dovrebbe rappresentare un sistema di governance alternativo ai canali tradizionali delle Nazioni Unite. Fondato ufficialmente durante i lavori del Forum Economico di Davos nel gennaio 2026, il Board si pone l’obiettivo ambizioso di stabilizzare l’enclave palestinese attraverso investimenti massicci e un controllo di sicurezza senza precedenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Board of peace per Gaza, cos'è e chi ha aderito: i Paesi che hanno detto sì

