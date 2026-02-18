Cosa significa l’intervento di Mattarella al Csm La versione di Cazzola

Il presidente Mattarella ha parlato al Consiglio superiore della magistratura, chiarendo la sua posizione sulla giustizia e l’indipendenza delle toghe. La sua presenza ha attirato l’attenzione, in un momento di tensione tra politica e magistratura. Mattarella ha sottolineato l’importanza di rispettare i principi costituzionali e di garantire l’autonomia degli uffici giudiziari. Il suo intervento si è concentrato anche sulla necessità di rinnovare le norme per rafforzare il ruolo del Csm. La discussione continua sui futuri passi da compiere.

Oute adikein oute antadikein " (?????????????????????????) è un celebre caposaldo della morale socratica che significa: "Né commettere ingiustizia, né ricambiare l'ingiustizia". Esposta da Platone nel dialogo Critone (rappresenta il cuore dell'etica di Socrate. Per non incorrere in interpretazioni sbagliare e irriverenti ci piace pensare che il presidente Sergio Mattarella avesse in mente questo principio etico quando si è recato irritualmente a presiedere il plenum dl CSM convocato per l'ordinaria amministrazione, allo scopo di chiedere il rispetto dovuto ad un organo di rilevanza costituzionale di cui è presidente lo stesso capo dello Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa significa l'intervento di Mattarella al Csm. La versione di Cazzola "Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati". Parla Mirenda (Csm)Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l'intera magistratura. Gli antagonisti sono una nuova versione del terrorismo anni '70? L'opinione di CazzolaLe violenze di Torino riaccendono i dubbi sul ritorno di vecchi schemi terroristici.