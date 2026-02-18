Cosa significa il Mercoledì delle Ceneri nella politica tedesca

Il Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno cade subito dopo il Carnevale e il Martedì Grasso, ha portato a una serie di discussioni tra i politici tedeschi. La decisione di adottare i riti religiosi in alcune regioni ha suscitato polemiche e ha acceso il dibattito sul ruolo della religione nella vita pubblica. Questa giornata, infatti, segna l’inizio della Quaresima e rappresenta un momento di riflessione per molti cittadini, anche se in ambito politico ha assunto un significato più ampio.

Il Mercoledì delle Ceneri, che segue il Martedì Grasso e dunque l’ultimo giorno del Carnevale secondo il rito romano, segna l’inizio del tempo di Quaresima. In Germania, non ha soltanto valore religioso ma ha anche un preciso significato politico. Infatti, in questo giorno, “Politischer Aschermittwoch”, il cosiddetto “Mercoledì delle Ceneri politico”, i partiti tedeschi usano mettere in discussione, con un linguaggio poco diplomatico molto diretto, ironico, spesso ruvido, i loro avversari, oltre che se stessi, offrendo critiche dettagliate e sostanziali, definendo le questioni chiave con dichiarazioni di intenti e inviti all’azione. 🔗 Leggi su Formiche.net

