Cosa significa il Mercoledì delle Ceneri nella politica tedesca
Il Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno cade subito dopo il Carnevale e il Martedì Grasso, ha portato a una serie di discussioni tra i politici tedeschi. La decisione di adottare i riti religiosi in alcune regioni ha suscitato polemiche e ha acceso il dibattito sul ruolo della religione nella vita pubblica. Questa giornata, infatti, segna l’inizio della Quaresima e rappresenta un momento di riflessione per molti cittadini, anche se in ambito politico ha assunto un significato più ampio.
Il Mercoledì delle Ceneri, che segue il Martedì Grasso e dunque l’ultimo giorno del Carnevale secondo il rito romano, segna l’inizio del tempo di Quaresima. In Germania, non ha soltanto valore religioso ma ha anche un preciso significato politico. Infatti, in questo giorno, “Politischer Aschermittwoch”, il cosiddetto “Mercoledì delle Ceneri politico”, i partiti tedeschi usano mettere in discussione, con un linguaggio poco diplomatico molto diretto, ironico, spesso ruvido, i loro avversari, oltre che se stessi, offrendo critiche dettagliate e sostanziali, definendo le questioni chiave con dichiarazioni di intenti e inviti all’azione. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo: il concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia
Filippine, fedeli celebrano il Mercoledì delle CeneriLe Filippine hanno iniziato il Mercoledì delle Ceneri con processioni e messe, perché i fedeli vogliono prepararsi spiritualmente alla Pasqua.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mercoledì delle Ceneri 2026, il primo giorno della Quaresima: significato, date e perché si festeggia; Quaresima spiegata ai bambini: cosa succede da domani (e perché); Mercoledì l’inizio della Quaresima, le celebrazioni presiedute dal Vescovo Gianpiero; Una Giornata Particolare - Mercoledì alle 21.15.
Mercoledì delle Ceneri: perché si celebra, cosa significa e come viene vissuto in tutto il mondoRicordati uomo che polvere sei, e polvere ritornerai, recita la liturgia del Mercoledì delle Ceneri durante la quale il sacerdote, in paramenti di colore viola (simbolo di penitenza), pone la cenere ... msn.com
Quaresima spiegata ai bambini: cosa succede da domani (e perché)Domani, mercoledì 18 febbraio 2026, è il Mercoledì delle Ceneri. Finisce il Carnevale con le sue maschere e i suoi dolci, e inizia la Quaresima ... nostrofiglio.it
La nostra Costituzione non è solo memoria storica. È lavoro, diritti, ambiente, giustizia sociale, partecipazione. In Attuare la Costituzione, Luigi de Magistris racconta come e perché la Carta venga spesso aggirata e cosa significa, oggi, rimetterla davvero al cen facebook