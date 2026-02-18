Cosa è stato rubato alla Madonna di San Luca | tra i gioielli anche l’anello di don Nicolini

Bologna, 18 febbraio 2026 – Tra gli anelli che potrebbero essere stati trafugati questa notte dalla teca della Madonna di San Luca, ce ne è anche uno donato da don Giovanni Nicolini. Il parroco della Dozza, scomparso nel 2024, aveva infatti disposto, tra le sue ultime volontà, che l’anello che indossava sempre e che era appartenuto a sua madre fosse donato al santuario di San Luca, tra le offerte destinate alla Madonna. Adesso, il rettore del santuario, don Remo Resca, sta effettuando una sorta di catalogazione dei beni che contornavano la sacra icona, per capire esattamente cosa sia stato portato via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Madonna di San Luca, infranto per furto il vetro: Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra IconaNella notte, un ladro ha rotto il vetro che proteggeva l’icona della Madonna di San Luca, scatenando grande sdegno tra i fedeli di Bologna.

L'icona della Madonna di San Luca è stata danneggiataOggi, durante il rito del Mercoledì delle Ceneri, l’icona della Madonna di San Luca è stata trovata danneggiata da alcuni fedeli.

Tentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna, protettrice dei bolognesi. L'arcidiocesi spiega che è stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo, "allo scopo di sottrarre facebook

L'icona della Madonna di San Luca è stata trovata danneggiata x.com