Cosa ci guadagna Meloni dal Board of Peace di Trump

Il nome di Giorgia Meloni è al centro di una discussione dopo la sua partecipazione al Board of Peace di Donald Trump, evento che ha suscitato molte critiche in Italia. La leader di Fratelli d’Italia ha deciso di prendere parte all'iniziativa, nonostante le polemiche, per rafforzare i rapporti con gli alleati americani. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei politici, che si sono chiesti quale vantaggio concreto possa derivare da questa scelta. Meloni si trova ora a valutare se il rischio di polemiche vale i possibili benefici diplomatici.

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?": il Board of Peace di Donald Trump sta scuotendo gli animi dei leader europei, spingendoli a porsi un dilemma morettiano sul costo effettivo e simbolico dell'adesione a un organismo in cui l'unico titolare "a vita" è un presidente che guarda più agli affari che alla tutela dei diritti umani. Il dubbio nasce osservando il maldestro tentativo del Board di presentarsi come organismo multilaterale, mentre in realtà cela un'impostazione profondamente accentratrice. Lo statuto fondativo del Comitato - in cui non viene mai menzionata Gaza - non si limita a istituire un coordinamento internazionale, ma blinda perennemente l'autorità nelle mani di una sola figura: il presidente Donald Trump, che ha anche il potere di nominare o rimuovere i soci e ha diritto di veto.