Cosa ci dice il furto dei dati di 5.000 agenti della Digos da parte degli hacker cinesi | la strategia di Pechino
Il furto di dati di 5.000 agenti della Digos avviene a causa di un attacco informatico attribuito a hacker cinesi. Tra il 2024 e il 2025, i criminali digitali sono riusciti a penetrare nei sistemi del Viminale e a sottrarre informazioni sensibili, tra cui nomi, incarichi e dettagli delle operazioni. Questo episodio mette in luce le vulnerabilità delle infrastrutture di sicurezza italiane di fronte a minacce straniere. La polizia sta ora indagando per capire come si siano verificati i rischi e cosa si possa fare per proteggersi.
Tra il 2024 e il 2025 un attacco informatico attribuito a hacker cinesi avrebbe portato alla sottrazione dai database del Viminale di nomi, incarichi e dettagli operativi di circa cinquemila agenti della Digos. La violazione sarebbe avvenuta proprio mentre Roma e Pechino stavano dialogando per rafforzare la cooperazione contro la criminalità organizzata cinese attiva in Italia. L'episodio è solo l'ultimo atto di una cyber-war che la Cina sembra aver ingaggiato con molti Paesi occidentali.🔗 Leggi su Fanpage.it
Hacker cinesi “bucano” il ministero degli Interni: “Rubati i dati di 5mila agenti Digos”Gli hacker cinesi hanno violato i sistemi del ministero degli Interni e hanno sottratto i dati di 5mila agenti della Digos.
Hacker cinesi rubano l’identità a cinquemila agenti della DigosUn attacco hacker proveniente dalla Cina ha portato al furto di dati di cinquemila agenti della Digos, compromettendo la privacy di molti ufficiali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
