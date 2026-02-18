Cosa ci dice il furto dei dati di 5.000 agenti della Digos da parte degli hacker cinesi | la strategia di Pechino

Il furto di dati di 5.000 agenti della Digos avviene a causa di un attacco informatico attribuito a hacker cinesi. Tra il 2024 e il 2025, i criminali digitali sono riusciti a penetrare nei sistemi del Viminale e a sottrarre informazioni sensibili, tra cui nomi, incarichi e dettagli delle operazioni. Questo episodio mette in luce le vulnerabilità delle infrastrutture di sicurezza italiane di fronte a minacce straniere. La polizia sta ora indagando per capire come si siano verificati i rischi e cosa si possa fare per proteggersi.

Tra il 2024 e il 2025 un attacco informatico attribuito a hacker cinesi avrebbe portato alla sottrazione dai database del Viminale di nomi, incarichi e dettagli operativi di circa cinquemila agenti della Digos. La violazione sarebbe avvenuta proprio mentre Roma e Pechino stavano dialogando per rafforzare la cooperazione contro la criminalità organizzata cinese attiva in Italia. L'episodio è solo l'ultimo atto di una cyber-war che la Cina sembra aver ingaggiato con molti Paesi occidentali.🔗 Leggi su Fanpage.it

