Corviale occupazione abusiva in un alloggio Ater | una donna 85enne senza casa

Un'anziana di 85 anni senza casa ha occupato illegalmente un alloggio Ater a Corviale, lasciando la comunità preoccupata per la sua condizione. La donna, che viveva in strada da settimane, ha preso possesso dell’appartamento per trovare un riparo temporaneo. La sua azione ha acceso un dibattito tra le autorità locali e i residenti, che chiedono soluzioni immediate.

Roma, 18 febbraio 2026 – Un nuovo episodio di occupazione abusiva a Corviale finisce al centro di un botta e risposta politico-istituzionale. Al centro della vicenda, un alloggio Ater assegnato a una donna di 85 anni, indicata come non autosufficiente e in condizioni di fragilità. A denunciare l’accaduto è il Coordinamento romano di Democrazia Sovrana e Popolare, che in una nota parla di un fatto “gravissimo” e chiede interventi immediati per il ripristino della legalità. La denuncia di Dsp Roma: “Condanna totale” e richiesta di intervento. “Il Coordinamento romano di Dsp esprime la propria ferma e totale condanna per l’ennesimo episodio di occupazione abusiva avvenuto a Corviale ai danni di una cittadina di 85 anni, regolare assegnataria Ater, persona non autosufficiente e in condizioni di grave fragilità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

