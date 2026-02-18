Cortona cocaina nascosta nella siepe di un casolare | arrestato 35enne dopo inseguimento

Un uomo di 35 anni di origini albanesi, residente in provincia di Perugia, è stato arrestato a Cortona dopo aver tentato di scappare con un chilo di cocaina nascosta tra le siepi di un casolare. La polizia lo ha fermato durante un inseguimento nel territorio cortonese, trovandolo in possesso della droga. La squadra mobile di Arezzo aveva avviato le indagini dopo aver ricevuto segnalazioni di attività sospette nella zona. L’arresto si è concluso con il fermo dell’uomo, che ora si trova in questura.

Operazione antidroga della squadra mobile della questura di Arezzo nel territorio cortonese. Un uomo di 35 anni, di origini albanesi e residente in provincia di Perugia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa si è sviluppata tra la frazione della Fratta e la località Ronzano, nel comune di Cortona. Gli agenti, impegnati in un’indagine sullo spaccio nella zona, avrebbero documentato la cessione di una dose di droga alla Fratta. Subito dopo è scattato il pedinamento del sospettato. L’uomo avrebbe tentato di allontanarsi accelerando con l’auto, ma è stato raggiunto e bloccato a Ronzano al termine di un breve inseguimento. 🔗 Leggi su Lortica.it

