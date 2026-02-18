Cortona annullato l’incontro per Genitori quasi perfetti del prossimo 24 febbraio

A Cortona, l’evento «Genitori quasi perfetti» previsto per il 24 febbraio è stato cancellato a causa di problemi organizzativi. La decisione è arrivata all’ultimo momento, lasciando molti genitori senza l’opportunità di partecipare. La sala prevista si trovava in via Roma, ma ora resterà vuota quella sera.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – . Gli organizzatori programmeranno una nuova data appena possibile. È stato annullato l’incontro della serie «Genitori quasi perfetti» in programma al nuovo nido d’infanzia «Il Castello» martedì 24 febbraio. Gli organizzatori a breve stabiliranno una nuova data, coloro che si fossero già prenotati saranno contattati dalla segreteria Polis, disponibile al numero 3927318155 o tramite e-mail all'indirizzo [email protected]. L’annullamento è stato causato da motivi organizzativi, la psicologa Giada Cerquaglia tratterà l’argomento (Gioco e tecnologia in età infantile), in un prossimo appuntamento in via di definizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

