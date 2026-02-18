Corsi di differenziazione didattica Montessori autorizzazione preventiva del MIM NOTA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato le nuove linee guida per i corsi di differenziazione didattica Montessori, dopo aver ricevuto le richieste di numerose scuole che volevano adottare questo metodo. La nota del 16 febbraio 2026 specifica che le istituzioni devono ottenere un’autorizzazione preventiva prima di avviare i corsi. Questa decisione mira a garantire che i programmi rispettino i requisiti pedagogici richiesti dal metodo Montessori. Nei prossimi mesi, le scuole interessate dovranno presentare i loro piani formativi per ottenere il via libera ufficiale.
Con nota del 16 febbraio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce indicazioni in merito all’attivazione dei corsi di differenziazione didattica al metodo Montessori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria: CSPI propone anche iscrizione studenti SFP con 150 CFUIl CSPI ha preso posizione sul decreto del Ministero dell’Istruzione che introduce corsi di differenziazione didattica basati sul metodo Pizzigoni per le classi prime della scuola primaria.
PNRR Scuola, proroga della rendicontazione finale delle spese. La nota del MIM: nuovo termine al 31 marzo 2026. Scarica la NOTA [PDF]Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una proroga per la rendicontazione finale delle spese relative ai progetti PNRR delle scuole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria: CSPI propone anche iscrizione studenti SFP con 150 CFU; Scuola primaria, via libera del CSPI ai corsi sul metodo Pizzigoni: sì alla formazione, ma con modifiche; GPS 2026/2028: Chi e come può inserirsi per la prima volta; Gps 2026, quali tempistiche? Dall'ordinanza ai ventuno giorni di tempo per fare domanda, ecco cosa c'è da sapere.
Corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria: CSPI propone anche iscrizione studenti SFP con 150 CFUIl CSPI è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su Schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito concernente i corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuo ... orizzontescuola.it
Supporto corsi differenziazione didattica Montessori: rendicontazioneE’ stata pubblicata la modulistica per la rendicontazione del contributo concesso per l'ottenimento dello specifico diploma di differenziazione didattica Montessori. Si ricorda che il rendiconto ... regione.fvg.it
Nell'adunanza plenaria telematica del 13 febbraio, il CSPI ha espresso all'unanimità il proprio parere - che si sostanzia in osservazioni, considerazioni e proposte - riguardo allo schema di DM sui «corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la sc facebook