Corruzione e truffa a favore di privati a Caltanissetta coinvolto deputato della Regione Sicilia 5 arresti

Un deputato della Regione Sicilia è stato coinvolto in un’indagine per corruzione e truffa a Caltanissetta, dove cinque persone sono state arrestate per aver utilizzato fondi pubblici destinati a eventi culturali in modo illecito. La polizia ha scoperto che il deputato avrebbe favorito alcuni privati, ottenendo favori in cambio di denaro, durante un’indagine che ha portato all’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare. Gli investigatori hanno sequestrato documenti e denaro in diverse operazioni sul territorio.

Cinque persone raggiunte da misure cautelari, tra cui un deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana: questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha portato all'esecuzione dei provvedimenti per corruzione e truffa aggravata. Secondo l'ipotesi accusatoria il deputato avrebbe ricevuto 12mila euro per favorire un'associazione privata destinataria di fondi pubblici pari a 98mila euro destinati alla realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta. L'ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, è stata eseguita questa mattina dalla Polizia di Stato. **Corruzione: Caltanissetta, arresti domiciliari per il deputato Fi Michele Mancuso'**Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso di Caltanissetta si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di aver commesso un atto contrario ai doveri d'ufficio. Sicilia, Deputato Forza Italia Arrestato: Corruzione e Fondi Pubblici Contestati a Caltanissetta.Il deputato Michele Mancuso di Forza Italia è stato arrestato a Caltanissetta perché avrebbe ricevuto soldi pubblici in cambio di favori.