Corriere dello Sport | Due mesi senza Rrahmani

Il Napoli ha annunciato che Rrahmani resterà fuori per due mesi a causa di un infortunio al ginocchio. La notizia arriva poche ore dopo la sconfitta contro il Real Madrid, che complicherà la difesa della squadra nelle prossime partite. Il difensore kosovaro si è infortunato durante l’allenamento di ieri, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime sfide.

"> Un altro colpo durissimo nel pieno della maratona per la Champions League. Amir Rrahmani dovrà fermarsi per circa due mesi dopo l’infortunio rimediato contro la Roma. Lo riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, certificando l’ennesima tegola di una stagione tormentata. Il difensore si è fatto male nel secondo tempo, rincorrendo Wesley nell’azione che ha poi portato al rigore. Gli esami svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato «una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra». Il club ha comunicato che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

