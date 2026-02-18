Correggio piange Donatella Pasini

E' stata vinta da un malore improvviso nel sonno, probabilmente nella notte, senza neppure riuscire a chiedere aiuto. Sono stati i familiari, nella tarda mattinata di lunedì, a scoprire Donatella Pasini, 60 anni, ormai priva di vita. Sono intervenuti in fretta i soccorsi sanitari, ma neppure le terapie di rianimazione prestare sul posto, nell'abitazione in pieno centro storico a Correggio, sono riuscite a riattivare le funzioni vitali. Al medico non è rimasto che diagnosticare il decesso. Donatella Pasini era da circa un quarto di secolo titolare della gioielleria Simboli in corso Mazzini, nel centro storico correggese.