Corona dimesso dall’ospedale ma ora promette la resa dei conti | cosa accadrà il 2 marzo
Fabrizio Corona è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo tre giorni di ricovero a causa di un’infezione grave. Ora promette di affrontare la sua “resa dei conti” e si prepara a tornare sotto i riflettori, con un appuntamento importante fissato per il 2 marzo.
Negli ultimi giorni si torna a parlare di Fabrizio Corona. Dopo un ricovero di tre giorni all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per una grave infezione, l’ex re dei paparazzi è stato dimesso e ha subito rilanciato la sua presenza mediatica. Le immagini in ospedale hanno fatto il giro del web, ma a rassicurare sulle sue condizioni è stata la compagna Sara Barbieri, che ha pubblicato una foto di Corona insieme al figlio Thiago. Intanto, dal palco di uno show televisivo, ha annunciato il ritorno del suo format online e una “ resa dei conti ” prevista per il 2 marzo. Le prime notizie hanno riguardato la salute. 🔗 Leggi su Screenworld.it
