Cornaredo | Proiettile a un consigliere FdI aperta indagine per minaccia e clima di crescente ostilità politica

Un consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Cornaredo ha trovato un proiettile nella buca delle lettere lunedì 16 febbraio 2026, probabilmente inviato come minaccia. La scoperta ha sollevato preoccupazioni tra i membri del partito, che temono un aumento delle intimidazioni politiche nel paese. La polizia ha aperto un’indagine e sta analizzando il proiettile per verificare l’origine e il possibile collegamento con altri episodi di ostilità.

Proiettile a Cornaredo: Cresce l'Inquietudine per gli Esponenti di Fratelli d'Italia. Un consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Cornaredo, comune dell'hinterland ovest di Milano, ha ricevuto un proiettile recapitato a casa nella giornata di lunedì 16 febbraio 2026. L'episodio, denunciato immediatamente al partito e alle forze dell'ordine, si inserisce in un contesto di crescente tensione politica e rappresenta un preoccupante precedente rispetto a una lettera anonima contenente minacce ricevuta da un altro esponente di FdI nella stessa cittadina nei primi giorni di febbraio. La Procura di Milano ha aperto un'indagine per accertare le responsabilità. Proiettile recapitato a casa di un consigliere di Fratelli d'Italia di Cornaredo. È il secondo atto intimidatorio in dieci giorni. Un proiettile consegnato alla porta di un consigliere di Fratelli d'Italia a Cornaredo dimostra un'escalation di minacce: si tratta del secondo atto intimidatorio in appena dieci giorni. Proiettile e lettera di minacce a due consiglieri comunali. Solidarietà bipartisan al politico che ha trovato il proiettile in una busta bianca, nella cassetta delle lettere. Cornaredo, proiettile recapitato a un consigliere comunale di Fratelli d'Italia: «Atto vile e inaccettabile». Romano La Russa e Guglielmo Villani: «Clima intollerabile, non arretreremo di un passo». Le minacce sono state denunciate al comando della polizia locale di Cornaredo che sta procedendo con le indagini.