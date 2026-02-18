Cormano riaperto definitivamente lo svincolo per la Milano-Meda

A Cormano, lo svincolo di via Fermi sulla Milano-Meda ha riaperto dopo i lavori di completamento. La causa è la costruzione di una barriera antirumore sulla rampa di accesso in direzione Milano. L’intervento ha coinvolto l’installazione di pannelli isolanti per ridurre il rumore proveniente dal traffico. La strada, chiusa per alcuni mesi, è ora nuovamente aperta al traffico, migliorando la qualità di vita dei residenti e facilitando il passaggio dei veicoli. La riapertura rappresenta un passo importante per la mobilità locale.

Leggi anche: Cormano, riaperto lo svincolo della Milano-Meda in via Fermi

Cormano, riaperto definitivamente lo svincolo per la Milano-Meda.Sono terminati i lavori di realizzazione della barriera antirumore sulla rampa di accesso alla Milano-Meda in direzione della metropoli milanese e, ...