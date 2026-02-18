Coppa Italia lo Sciacca si ferma agli ottavi | il Luzzi passa al Gurrera

L’Unitas Sciacca ha interrotto la sua corsa nella Coppa Italia di Eccellenza agli ottavi di finale, perdendo contro il Luzzi. La partita si è giocata al Gurrera, dove i padroni di casa hanno imposto la loro supremazia fin dall’inizio. I giocatori dello Sciacca hanno faticato a creare occasioni pericolose, mentre il Luzzi ha approfittato di alcune disattenzioni difensive per segnare. La squadra saccense si ferma qui, mentre il Luzzi avanza ai quarti di finale.

Sconfitta per 3-0 nel ritorno della fase nazionale dopo una settimana intensa. I neroverdi colpiscono palo e traversa e ora guardano al campionato Si chiude agli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza il percorso dell'Unitas Sciacca. Al "Gurrera" il Città di Luzzi si impone per 3-0 nel match di ritorno, interrompendo il cammino dei neroverdi reduci da due successi regionali consecutivi. L'avvio della gara aveva lasciato intravedere segnali positivi, con i padroni di casa subito proiettati in avanti e un rigore reclamato per l'atterramento di Mangiaracina dopo pochi minuti.