Coppa Italia Eccellenza | Folgore KO in casa rischio eliminazione dopo l’espulsione e la sconfitta contro il Venafro

La Folgore ha subito una sconfitta casalinga contro il Venafro, con l’espulsione di un giocatore chiave che ha pesato sulla partita. La squadra ha pareggiato il primo tempo, ma nel secondo ha perso compattezza e ha incassato due gol. La sconfitta mette a rischio l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza, con poche possibilità di recupero. I tifosi presenti allo stadio sono rimasti delusi dall’andamento della gara, che potrebbe avere ripercussioni sulla qualificazione. Ora la squadra deve reagire rapidamente.

Sotto Shock al San Marco: la Folgore Incappa nella Sconfitta e Rischia l'Eliminazione dalla Coppa Italia. Teramo (Abruzzo) – Amara sconfitta per la Folgore Delfino Curi Pescara nella gara d'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia d'Eccellenza. La squadra ha ceduto 0-1 in casa contro il Venafro, complice anche un'espulsione che ha cambiato le dinamiche della partita. Il match, disputato oggi pomeriggio presso il campo sportivo San Marco di Teramo, lascia ora aperte le speranze, ma impone un'impresa nella sfida di ritorno in Molise. La Folgore, priva del suo capitano squalificato, ha cercato di imporsi fin dalle prime battute, schierando un tridente offensivo composto da Del Moro, Ortigao e Prendes. La gara si sblocca dopo appena nove minuti. Del Moro scappa via e serve un pallone perfetto per Kako Ortigao, che non perdona Lanziani. Il San Salvo accusa il colpo ma resta aggrappato alla partita