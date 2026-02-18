Coppa del Mondo Paralimpica il programma e le nostre dirette

Il 19 febbraio, Pisa si trasforma nella capitale della scherma paralimpica a causa dell’11ª edizione della Coppa del Mondo Paralimpica, che porta in città atleti da oltre 30 nazioni. La competizione si svolge al Palazzetto dello Sport, dove le gare si terranno fino al 22 febbraio, attirando appassionati da tutta Italia e non solo.

Dal 19 al 22 febbraio Pisa torna capitale della scherma paraolimpica con l’11ª edizione della Coppa del Mondo Paralimpica, unica tappa italiana del circuito di World Abilitysport. Sulle pedane del PalaCus quasi 400 atleti di 29 Paesi si sfideranno in 15 gare, tra prove individuali e competizioni a squadre, in un appuntamento chiave verso il percorso di qualificazione paralimpica. La manifestazione, presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza delle istituzioni cittadine e dei vertici sportivi, vedrà l’Italia protagonista con una delegazione guidata dai CT Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada).🔗 Leggi su Sportface.it

