Coppa del Mondo Paralimpica il programma e le nostre dirette
Il 19 febbraio, Pisa si trasforma nella capitale della scherma paralimpica a causa dell’11ª edizione della Coppa del Mondo Paralimpica, che porta in città atleti da oltre 30 nazioni. La competizione si svolge al Palazzetto dello Sport, dove le gare si terranno fino al 22 febbraio, attirando appassionati da tutta Italia e non solo.
Dal 19 al 22 febbraio Pisa torna capitale della scherma paraolimpica con l’11ª edizione della Coppa del Mondo Paralimpica, unica tappa italiana del circuito di World Abilitysport. Sulle pedane del PalaCus quasi 400 atleti di 29 Paesi si sfideranno in 15 gare, tra prove individuali e competizioni a squadre, in un appuntamento chiave verso il percorso di qualificazione paralimpica. La manifestazione, presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza delle istituzioni cittadine e dei vertici sportivi, vedrà l’Italia protagonista con una delegazione guidata dai CT Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada).🔗 Leggi su Sportface.it
Scherma: la Coppa del mondo paralimpica torna al PalaCusLa Coppa del mondo paralimpica di scherma torna a Pisa, portando in città atleti provenienti da tutto il mondo.
Scherma, Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa: da giovedì 19 a domenica 22 febbraioLa Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa è stata confermata, con i tornei che si svolgeranno da giovedì 19 a domenica 22 febbraio.
La Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Pisa, da domani il via alle gareROMA (ITALPRESS) – È tutto pronto a Pisa per l’11esima edizione della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, l’unica del circuito iridato di World Abilitysport Para Fencing in scena in Itali ... italpress.com
Coppa del Mondo scherma paralimpica con 400 atleti, Bebe Vio capodelegazioneCirca 400 atleti di 29 Paesi da giovedì a domenica prossimi al PalaCus di Pisa per l'11/a Coppa del Mondo di scherma paralimpica. La manifestazione è organizzata da Pisascherma, col supporto di Feders ... ansa.it
Venerdì 20 nella Sciabola e sabato 21 febbraio, nella specialità della Spada maschile, il nostro concittadino Edoardo Giordan, gareggerà alla Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2026, in programma dal 19 al 22 febbraio. Edoardo è un campione già affermat facebook