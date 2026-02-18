Convocati Italia Under 18 per il raduno di Livorno

L’Italia Under 18 si riunisce a Livorno per un importante allenamento, a causa della fase preparatoria in vista delle prossime competizioni. La convocazione include giovani promettenti provenienti da diverse regioni, che si allenano sul campo del centro sportivo locale. Durante il raduno, i tecnici monitorano le capacità e la condizione fisica dei ragazzi, con sessioni pratiche e test specifici. La manifestazione rientra nel progetto “Ogni regione conta” e durerà una settimana, coinvolgendo anche incontri con allenatori e staff. La squadra si prepara con entusiasmo per il futuro.

Un intenso raduno di preparazione si terrà a Livorno in un periodo in cui la città toscana ospiterà la Nazionale maggiore durante la seconda finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. Questo appuntamento rappresenta un'importante occasione di crescita e sviluppo per i giovani atleti emergenti, grazie ad un programma che combina allenamenti, incontri e momenti di confronto con i migliori prospetti delle ultime annate. Per tre giorni, dal 1° al 3 marzo, 18 promettenti giocatori si presenteranno al PalaMacchia di Livorno, nell'ambito del progetto dedicato a valorizzare le realtà sportive di ogni regione italiana.