Controlli sui locali | chiuso il Babù a Latina | IL VIDEO

Le autorità hanno chiuso il locale Babù a Latina dopo un controllo di routine. Durante l’ispezione, hanno trovato un evento di ballo senza autorizzazioni in corso, che ha portato alla sospensione immediata dell’attività. La serata era già iniziata quando sono entrati gli agenti, che hanno riscontrato irregolarità nelle licenze e nel rispetto delle norme di sicurezza. Il locale, molto frequentato dai giovani, ora resterà chiuso fino a nuove verifiche. La decisione ha suscitato reazioni tra i clienti presenti quella sera.

