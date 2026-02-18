Controlli sui locali | chiuso il Babù a Latina | IL VIDEO
Le autorità hanno chiuso il locale Babù a Latina dopo un controllo di routine. Durante l’ispezione, hanno trovato un evento di ballo senza autorizzazioni in corso, che ha portato alla sospensione immediata dell’attività. La serata era già iniziata quando sono entrati gli agenti, che hanno riscontrato irregolarità nelle licenze e nel rispetto delle norme di sicurezza. Il locale, molto frequentato dai giovani, ora resterà chiuso fino a nuove verifiche. La decisione ha suscitato reazioni tra i clienti presenti quella sera.
Al termine di un'ispezione è stato chiuso il locale Babù a Latina. Interrotto un evento di ballo, non autorizzato, che era in corso nella serata in cui sono stati effettuati i controlli. Rilevate anche irregolarità sotto il profilo della sicurezza.🔗 Leggi su Latinatoday.it
