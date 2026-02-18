Controlli sui locali | chiuso il Babù a Latina | IL VIDEO

Le autorità hanno deciso di chiudere il locale Babù a Latina dopo un controllo di routine. Durante l’ispezione, hanno scoperto un evento di ballo non autorizzato che si svolgeva quella sera. I vigili hanno interrotto subito la serata, che si svolgeva senza le necessarie autorizzazioni. La chiusura è stata decisa per motivi di sicurezza e rispetto delle norme. I gestori del locale sono stati avvisati e ora devono rispettare le procedure per riaprire. La serata si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Al termine di un'ispezione è stato chiuso il locale Babù a Latina. Interrotto un evento di ballo, non autorizzato, che era in corso nella serata in cui sono stati effettuati i controlli. Rilevate anche irregolarità sotto il profilo della sicurezza.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

