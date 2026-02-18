Controlli straordinari nei locali di Orvieto e Castel Viscardo | diverse sanzioni per irregolarità
Martedì 17 febbraio, il Questore Abenante ha disposto controlli straordinari nei locali di Orvieto e Castel Viscardo per verificare il rispetto delle normative. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno ispezionato numerosi esercizi pubblici, trovando alcune irregolarità. Sono state elevate diverse sanzioni a causa di licenze non in regola e di problemi di sicurezza. Le verifiche hanno coinvolto anche i clienti e lo staff, per garantire la legalità e la sicurezza di tutti. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane in tutta la zona.
In un locale assenza della documentazione autorizzatoria, carenze nella prevenzione incendi e mancato rispetto della normativa sull’alcol nei locali aperti oltre la mezzanotte Nella serata di martedì 17 febbraio sono stati effettuati controlli straordinari nei locali di Orvieto e Castel Viscardo, nell’ambito di un servizio disposto dal Questore Abenante. Le verifiche, condotte dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Terni con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, hanno coinvolto anche Vigili del Fuoco e Direzione Territoriale del Lavoro.🔗 Leggi su Ternitoday.it
