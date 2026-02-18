Controlli dei Nas negli stabilimenti carni in Abruzzo | 29 strutture ispezionate 3 attività sospese e 80mila euro di sanzioni VIDEO

I controlli dei Nas sugli stabilimenti di carne in Abruzzo hanno portato alla sospensione di tre attività e al sequestro di un locale. Questi interventi, motivati da gravi carenze igienico-sanitarie, hanno coinvolto 29 strutture e portato alla segnalazione di 26 persone. Durante le ispezioni, sono stati trovati circa 16mila chilogrammi di alimenti e sottoprodotti avviati alla distruzione, mentre sono state applicate sanzioni per un totale di 80mila euro.

Controlli in tutto l’Abruzzo negli stabilimenti di lavorazione carni: in provincia di Chieti sequestri e blocchi per oltre 7.700 chili di prodotti, sanzioni complessive per 80mila euro Ventinove strutture ispezionate, ventisei persone segnalate all’autorità amministrativa e sanitaria, un locale sequestrato, tre attività sospese per gravi carenze igienico-sanitarie e circa 16mila chilogrammi tra sottoprodotti e alimenti di origine animale avviati alla distruzione. È il bilancio della campagna di controlli eseguita nel mese di gennaio dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Pescara, coordinati dal Comando carabinieri per la tutela della salute di Roma.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Controlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per circa 11mila euroDurante le festività natalizie, i controlli dei Carabinieri NAS nel territorio pontino hanno portato alla sospensione di due attività, al sequestro di oltre 850 kg di alimenti e all’applicazione di sanzioni per circa 11mila euro.

Colleferro | Valmontone. Controlli straordinari dei Carabinieri con il supporto del Nas. 2 persone denunciate, 3 segnalazioni per droga e due attività ispezionateNella zona di Colleferro e Valmontone, i Carabinieri, con il supporto del NAS, hanno svolto controlli straordinari.

