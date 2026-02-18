Controlli dei Nas negli stabilimenti carni in Abruzzo | 29 strutture ispezionate 3 attività sospese e 80mila euro di sanzioni VIDEO
I controlli dei Nas sugli stabilimenti di carne in Abruzzo hanno portato alla sospensione di tre attività e al sequestro di un locale. Questi interventi, motivati da gravi carenze igienico-sanitarie, hanno coinvolto 29 strutture e portato alla segnalazione di 26 persone. Durante le ispezioni, sono stati trovati circa 16mila chilogrammi di alimenti e sottoprodotti avviati alla distruzione, mentre sono state applicate sanzioni per un totale di 80mila euro.
Controlli in tutto l’Abruzzo negli stabilimenti di lavorazione carni: in provincia di Chieti sequestri e blocchi per oltre 7.700 chili di prodotti, sanzioni complessive per 80mila euro Ventinove strutture ispezionate, ventisei persone segnalate all’autorità amministrativa e sanitaria, un locale sequestrato, tre attività sospese per gravi carenze igienico-sanitarie e circa 16mila chilogrammi tra sottoprodotti e alimenti di origine animale avviati alla distruzione. È il bilancio della campagna di controlli eseguita nel mese di gennaio dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Pescara, coordinati dal Comando carabinieri per la tutela della salute di Roma.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Controlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per circa 11mila euroDurante le festività natalizie, i controlli dei Carabinieri NAS nel territorio pontino hanno portato alla sospensione di due attività, al sequestro di oltre 850 kg di alimenti e all’applicazione di sanzioni per circa 11mila euro.
Colleferro | Valmontone. Controlli straordinari dei Carabinieri con il supporto del Nas. 2 persone denunciate, 3 segnalazioni per droga e due attività ispezionateNella zona di Colleferro e Valmontone, i Carabinieri, con il supporto del NAS, hanno svolto controlli straordinari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Assenza di autorizzazioni e quasi il doppio degli ospiti consentiti: blitz dei Nas in una casa famiglia; Chili di frappe nelle cassette della frutta, carenze igieniche e strutturali: attività sospese e sanzioni; Al Ministero della Salute presentazione delle attività dei Nas 2025 | Fedaiisf Federazione delle; Controlli NAS tra Salerno e Piana del Sele: sospesi due ristoranti etnici, sequestrate 1,4 tonnellate di alimenti.
Sequestrato un laboratorio di produzione degli arrosticini privo delle autorizzazioni [VIDEO]I carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno eseguito controlli negli stabilimenti di lavorazione e sezionamento carni ... ilpescara.it
Nas a tutela della salute: 46mila controlli nel 2025, dagli alimenti ai farmaci. Liste d'attesa: 9 arrestiDalle ispezioni sugli alimenti e lo Street food, a quelle sui farmaci e sugli ambulatori estetici. Il ministro Schillaci sui tempi d'attesa: «La Legge è chiara: Il cittadino deve ricevere la prestazio ... msn.com
Intensa attività nella scorsa settimana da parte del nucleo territoriale Navile della Polizia Locale, impegnato in controlli negli esercizi di... facebook
Veleni a Genna Luas, controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua x.com