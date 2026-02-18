Contributi artigiani e commercianti 2026 | importi scadenze e modalità di pagamento
L’INPS ha annunciato che nel 2026 gli artigiani e i commercianti iscritti alle sue gestioni potranno accedere ai contributi previsti, con importi e scadenze specifiche. Questa misura mira a sostenere le attività di chi lavora nel settore, garantendo prestazioni per pensione, maternità e congedo parentale. Per esempio, le scadenze per il pagamento dei contributi saranno distribuite lungo tutto l’anno, con alcune date fissate a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Gli interessati devono seguire attentamente le modalità di pagamento indicate dall’Istituto, per evitare sanzioni o ritardi.
Artigiani e commercianti iscritti alle apposite gestioni INPS hanno diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali garantite dall’Istituto in occasione degli eventi di pensione, maternità, congedo parentale, indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e congedo per donne vittime di violenza. Le prestazioni INPS sono finanziate grazie al versamento dei contributi che, a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, è effettuato con modello F24 dai singoli artigiani e commercianti iscritti. Dal momento che, come avviene per le pensioni, anche la contribuzione di artigiani e commercianti risente della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (attestatasi ad un +1,4% tra il 2024 e il 2025), INPS con Circolare 9 febbraio 2026, numero 14 ha diffuso gli importi dei contributi dovuti per l’annualità corrente. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
