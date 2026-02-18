L’INPS ha annunciato che nel 2026 gli artigiani e i commercianti iscritti alle sue gestioni potranno accedere ai contributi previsti, con importi e scadenze specifiche. Questa misura mira a sostenere le attività di chi lavora nel settore, garantendo prestazioni per pensione, maternità e congedo parentale. Per esempio, le scadenze per il pagamento dei contributi saranno distribuite lungo tutto l’anno, con alcune date fissate a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Gli interessati devono seguire attentamente le modalità di pagamento indicate dall’Istituto, per evitare sanzioni o ritardi.

Artigiani e commercianti iscritti alle apposite gestioni INPS hanno diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali garantite dall’Istituto in occasione degli eventi di pensione, maternità, congedo parentale, indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e congedo per donne vittime di violenza. Le prestazioni INPS sono finanziate grazie al versamento dei contributi che, a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, è effettuato con modello F24 dai singoli artigiani e commercianti iscritti. Dal momento che, come avviene per le pensioni, anche la contribuzione di artigiani e commercianti risente della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (attestatasi ad un +1,4% tra il 2024 e il 2025), INPS con Circolare 9 febbraio 2026, numero 14 ha diffuso gli importi dei contributi dovuti per l’annualità corrente. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Contributi artigiani e commercianti 2026: importi, scadenze e modalità di pagamento

Colf, badanti e baby sitter: così aumentano i contributi. Ecco importi, scadenze e modalità di versamento (e scompaiono i bollettini di carta)Dopo le ultime modifiche, i contributi per colf, badanti e baby sitter aumentano.

Assegno Unico febbraio 2026: date di pagamento, rivalutazione importi e scadenze ISEE per non perdere gli aumenti. Arretrati gennaio a marzoL’INPS ha annunciato le date di pagamento dell’assegno unico di febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.