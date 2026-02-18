Continassa Juve | Bremer e David saranno valutati giorno dopo giorno

Bremer e David si sono infortunati durante l’allenamento alla Continassa, causando preoccupazioni nello staff della Juventus. La causa è un trauma muscolare che ha costretto i due difensori a fermarsi. La società ha deciso di monitorarli giorno dopo giorno, senza ancora stabilire tempi precisi di recupero. La situazione crea incertezza in vista della prossima partita, mentre i medici lavorano per valutare l’entità dei disturbi. La squadra si prepara ancora senza la certezza di avere entrambi disponibili.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è ritrovata subito in campo dopo la sconfitta contro il Galatasaray. David si è allenato a parte e sarà valutato giorno dopo giorno. Stessa cosa per Bremer. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

