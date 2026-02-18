Consulto tra esperti | Le condizioni del bimbo non compatibili col trapianto

Nella mattinata di mercoledì 18 febbraio a Napoli, un importante consulto tra medici ha deciso che il bambino non può ricevere un nuovo trapianto. La decisione deriva dalle condizioni di salute del piccolo, peggiorate dopo il primo intervento. Amedeo Terzi, specialista dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ha partecipato alla riunione per valutare ogni dettaglio clinico. I medici hanno spiegato che le sue condizioni non sono compatibili con un secondo trapianto. La famiglia aspetta ora nuove notizie sulla sua cura.

SANITÀ. Si è svolto nella mattinata di mercoledì 18 febbraio a Napoli il maxiconsulto a cui ha partecipato anche Amedeo Terzi dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, per verificare la possibilità di un nuovo trapianto sul bimbo che aveva ricevuto un cuore «danneggiato» all'ospedale partenopeo Monaldi. «Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto».È la conclusione cui è giunto il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Lo rende noto l'Azienda Ospedaliera dei Colli. Si è trattato di «un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile.