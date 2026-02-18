Consiglio Regionale Porcelli eletto Questore | Portare avanti progetti avviati

Il Consiglio Regionale della Campania ha eletto Giovanni Porcelli come nuovo Questore dopo le dimissioni di Raffaele Aveta. La decisione è arrivata con 22 voti a favore, durante una seduta in cui si è discusso delle priorità future. Porcelli, già sindaco di Mugnano e dirigente pubblico, ha promesso di continuare i progetti avviati in passato. La nomina rafforza la sua presenza nel panorama politico locale, dove si impegna a portare avanti le iniziative già avviate. La scelta apre una nuova fase per l’assemblea regionale.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, a seguito delle dimissioni del Consigliere Raffaele Aveta, ha eletto, con 22 voti, il Consigliere Questore di maggioranza: è Giovanni Porcelli, Capogruppo di "A Testa Alta, 54 anni, dottore commercialista, dirigente pubblico, già Sindaco di Mugnano, già Vice Sindaco, Assessore e consigliere comunale, già manager in.