Consiglio comunale Mugnano e Fontignano con problemi di sicurezza stradale | la denuncia e gli interventi

Le due frazioni sono state al centro del question time dell'assemblea cittadina. Le risposte degli assessori Grohmann e Zuccherini La sicurezza stradale, con richiesta di interventi urgenti, resta all'ordine del giorno dei lavori del consiglio comunale di Perugia, dove le interrogazioni si ripetono in serie. Nell'ultima seduta sono stati interpellati l'assessore Zuccherini e l'assessore Grohmann, rispettivamente per problemi registrati a Fontignano e Mugnano, due storiche e importanti frazioni della città. Per quanto riguarda Fontignano, il consigliere Augusto Peltristo di Forza Italia ha reso noto – dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni cittadini – anomalie alla segnaletica orizzontale tra via della Tigre e il piazzale Pietro Perugino.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia, la sicurezza riparte da piazza del Bacio: c'è il sì del consiglio comunale agli interventi di rigenerazioneIl consiglio comunale di Perugia ha approvato un ordine del giorno che sancisce l'inizio di interventi di rigenerazione urbana e miglioramento della sicurezza, con particolare attenzione a piazza del Bacio e all’area di Fontivegge.

