Consigliere lascia ruolo di capogruppo del Pd dopo essere stato ' cacciato' dal partito

Antonio Portaro, consigliere comunale di Castel Volturno, ha deciso di dimettersi dalla carica di capogruppo del Pd dopo essere stato espulso dal partito. La decisione è arrivata pochi giorni dopo che il partito aveva deciso di escluderlo, motivando la scelta con divergenze politiche e comportamenti considerati incompatibili con la linea del partito. Portaro ha spiegato di voler mantenere la sua posizione in consiglio, nonostante la rottura con il partito di maggioranza.

Il consigliere comunale di Castel Volturno Antonio Portaro ha lasciato il suo incarico di capogruppo del Partito Democratico. Una decisione maturata dopo esser stato 'cacciato' dal Pd per aver sostenuto nella scorsa competizione elettorale regionale la lista A Testa Alta a favore di Gennaro Oliviero. Per la prima volta nella politica castellana il Pd non ha rappresentanti in consiglio comunale. Le ragioni della sua scelta il consigliere comunale le spiega in una missiva indirizzata al segretario generale dell'ente castellano e al presidente del consiglio comunale, "la determinazione assunta si colloca all'interno di una riflessione politica maturata nel corso dell'ultima competizione elettorale regionale nella quale ho ritenuto opportuno sostenere una lista appartenente sempre alla coalizione di centrosinistra seppur distinta dal Partito Democratico.